استشاري: لا تتعرضوا لأشعة الشمس تجنبا لهذه المخاطر

حذر استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور سيد عبدالمولى من التعرض لأشعة الشمس المباشرة تفاديا لجفاف الفم، داعيا إلى ضرورة تناول السوائل لتعويض ما يفقده الجسم خلال النهار، وخصوصا العاملين في الميدان. كما أكد على ضرورة استخدام أجهزة تكييف السيارات.

ونصح الدكتور عبدالمولى المصابين بمرض الرعاف خصوصا الأطفال من التعرض للحر، مشيرا إلى أن الرعاف حالة مؤقتة ويكثر في الأجواء الحارة نتيجة تعرض الأنف والأغشية المبطنة له للهواء الجاف بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس مما يؤدي إلى سيلان الدم وإلى جفاف الأغشية.

ونصح عبدالمولى بتهدئة المصاب بالرعاف وإجلاسه على وضع الظهر القائم وإغلاق فتحتي الأنف مع وضع قطعة قطن صغيرة في إحداها وتمييل رأس المصاب للأمام كي يستطيع التنفس، ووضع كمّادات ماء باردة أو ثلج على رأس المصاب من الخلف للتقليل من نزف الدم.