كوكب الزهرة يزين سماء المنطقة العربية حتى نهاية يوليو

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أنه يمكن للراصدين فى المنطقة العربية رؤية كوكب الزهرة يزين الأفق الشرقى بقية السماء فجر الأربعاء حتى نهاية شهر يوليو .

وأشارت، فى تقرير لها، إلى أن كوكب الزهرة ثالث ألمع جسم فى قبة السماء يقع حاليًا أمام مجموعه نجوم الثور، وإذا تمت المراقبة فى وقت مبكر والسماء لا تزال مظلمة يمكن أيضًا رؤية أبرز جزأين ضمن مجموعة نجوم الثور، وهما نجم الدبران وعنقود نجوم الثريا.

وتابعت: ونظرًا لأن الزهرة كوكب وليس نجمًا فهو يبقى أمام نجوم الثور لفترة مؤقتة، وإذا رصد فى أى يوم من أيام شهر يوليو الجارى، فسوف يلاحظ أن الكوكب يغير موقعه أمام مجموعة نجوم الثور بشكل واضح .

واستطردت : سوف يلتقى الزهرة بنجم الدبران فى منتصف يوليو، وبعد ذلك بحلول أغسطس سيغادر الزهرة من أمام نجوم الثور، ويدخل إلى نجوم التوأمان.