رفع حظر الإلكترونيات على رحلات “مصر للطيران” إلى أمريكا

قال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إن الحظر المفروض منذ ثلاثة أشهر على اصطحاب الأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر المحمول في مقصورة الرحلات من مصر إلى الولايات المتحدة سيرفع اليوم الأربعاء. كانت السلطات الأمريكية حظرت في 25 مارس آذار حمل أجهزة إلكترونية أكبر من الهاتف المحمول في مقصورات الركاب بالرحلات المباشرة إلى الولايات المتحدة من عشرة مطارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. وقال مسلم في بيان “سيتم رفع الحظر على اصطحاب الركاب لأجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة الإلكترونية الأخرى على متن رحلات مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء يوليو ولمدة عام أو إلى أن يتم إصدار تعديل طارئ آخر، مع استمرار الحظر على رحلات لندن”.

كان الحظر فرض على عشرة مطارات في مصر والمغرب والأردن والإمارات والسعودية والكويت وقطر وتركيا بسبب مخاوف من إمكانية إخفاء قنابل في أجهزة إلكترونية.

ولم يتضح على الفور سبب رفع الحظر لكن شركات خطوط جوية أخرى في تركيا والإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت وقطر والمغرب أعلنت جميعا في الأيام القليلة الماضية أن الحظر المفروض على رحلاتها قد رفع أو سيتم رفعه.

ورحب شريف فتحي وزير الطيران المدني بقرار رفع الحظر وقال “كان هناك تنسيق مع جميع الجهات والأجهزة العاملة بمطار القاهرة الدولي وشركة مصر للطيران والسلطات الأمريكية في هذا الشأن”.

ومصر للطيران هي شركة الخطوط الجوية المصرية الوحيدة التي تشغل رحلات إلى الولايات المتحدة. وتدير الشركة رحلات بين القاهرة ونيويورك فقط.