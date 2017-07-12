مصرع قائد جبهة الانقلابيين بعلب والجيش اليمني ينفذ هجوماً على مواقع بالبقع

لقي القيادي الميداني في صفوف الميليشيات الانقلابية حمزة المداني مصرعه في المعارك التي شهدتها جبهة علب شمالي محافظة صعدة شمال اليمن، في وقت تتواصل فيه المعارك والغارات الجوية شمالي المحافظة.

وقال موقع ” سبتمبر نت ” التابع لوزارة الدفاع اليمنية بناءً على مصادر عسكرية متطابقة أن المداني وهو قائد جبهة علب في مديرية باقم الحدودية قتل خلال المعارك التي شهدتها الجبهة في اليومين الماضيين .

وأشار الموقع إلى أن المليشيات الانقلابية حاولت التسلل إلى مواقع الجيش الوطني وقوات التحالف في منفذ علب الحدودي فتم التصدي لها بقصف مدفعي وغارات جوية أسفرت عن مقتل العشرات بينهم قائد عناصر الانقلابيين في علب حمزة المداني.

وتسعى قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي التقدم نحو مناطق ومواقع جديدة في محافظة صعدة المعقل الرئيسي لزعيم ميليشيات الحوثي.

ميدانياً ، أفاد الموقع أن قوات الجيش الوطني شنت اليوم هجوماً مباغتاً استهدف عدداً من مواقع تمركز المليشيات الانقلابية في سلسلة جبال صعدة في منطقة البقع شمالاً.

وانهارت صفوف المليشيات في المواقع المستهدفة إثر الهجوم المباغت وفر العشرات من عناصرها فيما لقي عددا منهم مصرعهم وأصيب آخرين.

وأضاف أن قوات الجيش توغلت إلى عمق مواقع المليشيات الانقلابية واقتحمت عدد من الكهوف التي تتخذها مخازن، واستولت على كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد التي كانت مخبئة في الكهوف .