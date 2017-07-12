الإطاحة بوافد سرق نقوداً ومجوهرات وجوالاً من مواطنة بجدة بعد ساعات من الحادث

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، من القبض على وافد يمني، بعد ساعات من تلقيها بلاغاً من مواطنة عن تعرضها للسرقة ونشل حقيبتها التي بها هويتها الوطنية ونقود ومجوهرات وأدوية وجوال وبطاقات بنكية.

وأوضحت مصادر وفقاً لـ “المدينة”، أن مركز العمليات الموحدة تلقى بلاغاً من مواطنة أفادت بتعرضها للسرقة من خلال نشل حقيبتها من قبل شخص مجهول في حي الوزيرية أمس (الثلاثاء) أثناء عبورها أحد الشوارع، وقامت بمساعدة شاهد عيان بإعطاء أوصافه للدوريات الأمنية.

وأضافت المصادر أنه على الفور مررت الدوريات مواصفات الجاني للدوريات السرية المنتشرة بالمحافظة، ورصدت دورية شخصاً يحمل نفس المواصفات وطلب قائدها منه التوقف إلا أنه رفض الاستجابة وحاول الهرب بمركبته داخل أحد الأحياء، لكن الدوريات الأمنية نجحت في محاصرته وإلقاء القبض عليه.

وبيّنت أنه بعد تفتيش سيارة الجاني الذي اتضح أنه وافد من الجنسية اليمنية، عثر بداخلها على المسروقات، وتم تسليمها برفقة الجاني لشرطة جدة التي تحفظت عليه لإحالته للنيابة العامة.