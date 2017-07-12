 الكويت تبدي استعدادها لاستضافة مؤتمر إعادة إعمار العراق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وفاة 11 شخصاً وإصابة 6 آخرين إثر اندلاع حريق بمنزل شعبي في نجران قرقاش: الحل المؤقت لأزمة قطر ليس حكيما قطر.. سنوات من نكث العهود والتهرب من الالتزامات قتيل فلسطيني بعملية دهم في جنين الكويت تبدي استعدادها لاستضافة مؤتمر إعادة إعمار العراق واشنطن تؤجل رفع العقوبات عن السودان 71% من الانبعاثات العالمية تنتجها 100 شركة فقط الإطاحة بوافد سرق نقوداً ومجوهرات وجوالاً من مواطنة بجدة بعد ساعات من الحادث “حارق النساء” في جدة يعترف بالجريمة: محاولات زواج فاشلة دفعتني للانتقام من السيدات مصرع قائد جبهة الانقلابيين بعلب والجيش اليمني ينفذ هجوماً على مواقع بالبقع طقس لطيف على مرتفعات الجنوب وشديد الحرارة على شرق المملكة رفع حظر الإلكترونيات على رحلات “مصر للطيران” إلى أمريكا

الكويت تبدي استعدادها لاستضافة مؤتمر إعادة إعمار العراق

الكويت تبدي استعدادها لاستضافة مؤتمر إعادة إعمار العراق
المناطق - الرياض

أكد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار العراق.

وأشار الديوان الأميري في بيان له، إلى أن أمير الكويت،”هنأ العبادي والشعب العراقي بالانتصار على تنظيم “داعش” الإرهابي، متمنيا أن يحقق هذا الانتصار دعما للعراق وشعبه بكافة أطيافه، وأن يسهم في توحيد الصفوف وتضافر الجهود لكي يعود الاستقرار”.

وأشار البيان إلى أن أمير الكويت دعا إلى “ضرورة أن يسعى الجميع بصدق، من أجل إعادة إعمار ما تعرضت له بلاد الرافدين من دمار بسبب المسلحين”، مؤكدا، أن “الانتصار ليس للعراقيين فحسب وإنما للكويت أيضا وللمنطقة عموما”، مشيدا بـ”شجاعة العبادي، وبسالة الجيش العراقي”.
كما أكد استعداد الكويت لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار المناطق المحررة في العراق، وذلك قبل نهاية العام الحالي.

من جهته، شكر العبادي أمير الكويت على المبادرة، مؤكدا عمق العلاقات التي تجمع البلدين، بحسب البيان.

وكان رئيس الوزراء العراقي أعلن، أمس الاثنين، بيان النصر وتحرير الموصل، في خطاب ألقاه من مقر عمليات جهاز مكافحة الإرهاب في المدينة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>