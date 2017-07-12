الكويت تبدي استعدادها لاستضافة مؤتمر إعادة إعمار العراق

أكد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار العراق.

وأشار الديوان الأميري في بيان له، إلى أن أمير الكويت،”هنأ العبادي والشعب العراقي بالانتصار على تنظيم “داعش” الإرهابي، متمنيا أن يحقق هذا الانتصار دعما للعراق وشعبه بكافة أطيافه، وأن يسهم في توحيد الصفوف وتضافر الجهود لكي يعود الاستقرار”.

وأشار البيان إلى أن أمير الكويت دعا إلى “ضرورة أن يسعى الجميع بصدق، من أجل إعادة إعمار ما تعرضت له بلاد الرافدين من دمار بسبب المسلحين”، مؤكدا، أن “الانتصار ليس للعراقيين فحسب وإنما للكويت أيضا وللمنطقة عموما”، مشيدا بـ”شجاعة العبادي، وبسالة الجيش العراقي”.

كما أكد استعداد الكويت لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار المناطق المحررة في العراق، وذلك قبل نهاية العام الحالي.

من جهته، شكر العبادي أمير الكويت على المبادرة، مؤكدا عمق العلاقات التي تجمع البلدين، بحسب البيان.

وكان رئيس الوزراء العراقي أعلن، أمس الاثنين، بيان النصر وتحرير الموصل، في خطاب ألقاه من مقر عمليات جهاز مكافحة الإرهاب في المدينة.