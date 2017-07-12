 قرقاش: الحل المؤقت لأزمة قطر ليس حكيما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

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قرقاش: الحل المؤقت لأزمة قطر ليس حكيما

قرقاش: الحل المؤقت لأزمة قطر ليس حكيما
المناطق - الرياض

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إنه يجب التصدي لدعم قطر للتطرف والإرهاب وتقويض الاستقرار الإقليمي، مؤكدا أن الحلول المؤقتة ليس حلا حكيما.
وأكد قرقاش في تغريدات على موقع تويتر أن “الأزمة ليست ضمن أربع دول خليجية، ولكنها بسبب دولة غنية تروج لأجندة متطرفة وفي حالات كثيرة لدعم منظمات إرهابية”.

وأوضح قرقاش أن السياسية القطرية منذ 1995 تعد كارثية للمنطقة، وهي بؤرة دعم الإرهاب والتطرف، لكنه أردف أن “لدينا فرصة ذهبية لتغيير ذلك”.

وأشار قرقاش إلى أن الأزمة الخليجية مع قطر لها عدة عوامل أولها غياب الثقة ثم التطرف والإرهاب ومن ثم تقويض الاستقرار الإقليمي. وقال إنه “يجب يتطرق الحل إلى كل ما سبق”.

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