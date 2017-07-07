 “التخصصات الصحية” تسمح لطلبة الطب والتمريض باختبار ممارسة المهنة قبل سنة الامتياز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

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“التخصصات الصحية” تسمح لطلبة الطب والتمريض باختبار ممارسة المهنة قبل سنة الامتياز

“التخصصات الصحية” تسمح لطلبة الطب والتمريض باختبار ممارسة المهنة قبل سنة الامتياز
المناطق - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، السماح لطلبة الكليات الصحية بالمملكة في تخصصات: “الطب البشري، طب الأسنان، التمريض”، بإجراء اختبار ممارسة المهنة ” SMLE , SDLE , SNLE ” خلال سنتهم الدراسية الأخيرة “قبل سنة الامتياز”.
وأوضح المدير العام للإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي للهيئة عبدالله الزهيان أن التقديم على الاختبار سيكون إلكترونياً عبر الرابط https://goo.gl/UuqexQ، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي تسهيلاً للطلبة بعدما كانت الاختبارات تأتي بعد انتهاء سنة الامتياز، مشيراً إلى سعي “الهيئة” الحثيث نحو خدمة الطلبة والمتدربين مع زملائهم من الممارسين الصحيين، وتسهيل الاجراءات والاختبارات لينعكس أدائهم بشكل إيجابي على القطاع الصحي.
ونوه الزهيان بما تبذله مختلف الكليات الصحية في المملكة من جهود في العمل مع هيئة التخصصات الصحية في سبيل رفع كفاءة القطاع الصحي والعمل على خدمة الطلبة والمتدربين، والشراكة مع “الهيئة” لإنجاح خطتها الاستراتيجية التي تركز على رفع كفاءة القطاع الصحي عبر حماية وتعزيز الصحة في المملكة من خلال الكفاءات الصحية المؤهلة على أعلى المعايير وأفضل الممارسات، وتعتمد على عدد من المحاور في سبيل تحقيق طموحات الممارسين الصحيين ومواكبة حاجاتهم المهنية وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية.

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