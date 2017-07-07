 الشرطة التركية تقتل 5 من “داعش” وسط البلاد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

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الشرطة التركية تقتل 5 من “داعش” وسط البلاد

الشرطة التركية تقتل 5 من “داعش” وسط البلاد
المناطق - وكالات

قتلت الشرطة التركية خمسة متشددين من تنظيم “داعش”، أثناء مداهمتها منزلا بمدينة قونية في وسط البلاد، ضمن عملية أصيب خلالها أربعة من عناصر الشرطة بجروح طفيفة.

وأوضحت وكالة “دوغان” التركية الأربعاء أن القوات الخاصة نفذت العملية في منزل واقع في حي مرام في قونية في الساعة 5:15 صباحا بالتوقيت المحلي لاعتقادها بأن الخلية المتشددة تخطط لشن هجوم.

وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة طوقت المنطقة، وجرى تفتيش المركبات بعد الاشتباك الذي وقع خلال مداهمات نفذتها الشرطة على عشرة منازل مختلفة في قونية.

وأضافت أن قوات الأمن عثرت على خمس بنادق كلاشنيكوف ومسدس خلال مداهمة المنزل.

ويقول مسؤولون أتراك إن أنقرة اعتقلت أكثر من 5000 شخص يشتبه في أنهم من عناصر التنظيم المتشدد ورحلت نحو 3290 متشددا أجنبيا من 95 دولة خلال السنوات الأخيرة.

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