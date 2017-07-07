الفلبينيون الأكثر إقبالا على الإسلام.. هداية تساهم في إسلام 132 شخصا بينهم 44 امرأة في شهرين بالخبر

تمكن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات “هداية” بالخبر من إقناع ١٣٢ أجنبيا في إعتناق الدين الإسلامي خلال الشهرين الماضيين من جنسيات مختلفة بعد أن أقيمت لهم العديد من البرامج الدعوية داخل المكتب وفي مقر أعمالهم وأماكن تواجدهم .

وأوضح مدير مكتب هداية الدعوي بالخبر الشيخ عبدالرحمن القرني أن المسلمين الجدد تم إدراجهم ضمن برنامج المسلم الجديد الذي يشرف عليه نخبة من الدعاة بمختلف الجنسيات بهدف زيادة إيمانهم وتعريفهم بشكل أكبر على الشريعة الإسلامية ، مشيدا بجهود ١٥ داعية من جنسيات مختلفة والعاملين بالمكتب والمتطوعين الذين لازالوا يساهمون في العمل الخيري بالدعوة إلى الله طوال السنوات الماضية حيث وزع المكتب خلال الشهرين الماضيين ١٢ ألف مادة دعوية ونظم العديد من المحاضرات والدروس .

وأكد القرني خلال حفل المعايدة الذي نظمه المكتب أمس الأول بحضور الموظفين وعدد من الدعاة والمتعاونين على أن طموحهم الوصول إلى ما لا يقل عن ألف مسلم جديد سنوياً، إضافة إلى الخروج بدعاة من الأعداد الكبيرة من المسلمين الجدد الذين لهم القدرة على التواصل مع أبناء بلادهم وتحقيق رسالة الإسلام في كل مكان وزمان.

وأشار مدير إدارة توعية الجاليات في مكتب “هداية” الشيخ حسين الشهري إلى إسلام ١٣٢ أجنبيا خلال الشهرين الماضيين بينهم ٤٤ إمرأة ، مضيفا أن الجنسية الفلبينية تعد أكثر الجنسيات دخولا للإسلام بنسبة كبيرة تفوق أبناء الجنسيات الأخرى فيما تتجاوز أعداد الرجال من المسلمين الجدد نظيرتها من النساء نتيجة توفر عدد كبير من الدعاة الرجال , مؤكدا أن هناك إقبال واضح من أجانب الدول الأوربية على الإسلام حيث نجح المكتب عبر دعاته بالفترة الماضية في إقناع العديد منهم في دخول هذا الدين السمح من خلال دعوتهم إلى الله وتعريفهم بالشريعة الإسلامية وفضائلها ومبادئها.