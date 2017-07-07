بدء التسجيل في دورات برنامج ” أتقن” بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان

بدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان ممثلة في خدمة المجتمع استقبال طلبات المتقدمين على برامج التدريب المجتمعي “اتقن” في مرحلته الثانية في ثلاثة برامج تدريبية ..تشمل التالي ؛
– مبادئ شبكات الحاسب السلكية و اللاسلكية
– مبادئ صيانة الحاسب الآلي المحمول
– مبادئ صيانة أجهزة الحاسب و الدعم الفني
عبر البوابة https://ctc.tvtc.gov.sa
و التي ستبدا تنفيذ البرامج البرامج إعتباراً من تاريخ 1438/10/22 لمدة ثلاثة أساببع و مدة كل برنامج أربعة أيام برسوم رمزية مقدارها 200 لكل برنامج و أشار رئيس مركز خدمة المجتمع الاستاذ يحي محايلي أن هذه الخطوة تستهدف من خلالها أفراد المجتمع ضمن سياق تحقيق رؤية المملكة 2030 و تلبية رغبات المواطنين في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية و المهنية و امتلاك المهارات و المبادئ الأساسية في تلك المجالات المحددة
– مبادئ شبكات الحاسب السلكية و اللاسلكية
– مبادئ صيانة الحاسب الآلي المحمول
– مبادئ صيانة أجهزة الحاسب و الدعم الفني
عبر البوابة https://ctc.tvtc.gov.sa
و التي ستبدا تنفيذ البرامج البرامج إعتباراً من تاريخ 1438/10/22 لمدة ثلاثة أساببع و مدة كل برنامج أربعة أيام برسوم رمزية مقدارها 200 لكل برنامج و أشار رئيس مركز خدمة المجتمع الاستاذ يحي محايلي أن هذه الخطوة تستهدف من خلالها أفراد المجتمع ضمن سياق تحقيق رؤية المملكة 2030 و تلبية رغبات المواطنين في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية و المهنية و امتلاك المهارات و المبادئ الأساسية في تلك المجالات المحددة
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