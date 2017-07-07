 بدء التسجيل في دورات برنامج ” أتقن” بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

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بدء التسجيل في دورات برنامج ” أتقن” بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان

بدء التسجيل في دورات برنامج ” أتقن” بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان
المناطق - جازان
بدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان ممثلة في خدمة المجتمع استقبال طلبات المتقدمين على برامج التدريب المجتمعي “اتقن” في مرحلته الثانية في ثلاثة برامج تدريبية ..تشمل التالي ؛
– مبادئ شبكات الحاسب السلكية و اللاسلكية
– مبادئ صيانة الحاسب الآلي المحمول
– مبادئ صيانة أجهزة الحاسب و الدعم الفني
عبر البوابة https://ctc.tvtc.gov.sa
و التي ستبدا تنفيذ البرامج البرامج إعتباراً من تاريخ 1438/10/22 لمدة ثلاثة أساببع و مدة كل برنامج أربعة أيام برسوم رمزية مقدارها 200 لكل برنامج و أشار رئيس مركز خدمة المجتمع الاستاذ يحي محايلي أن هذه الخطوة تستهدف من خلالها أفراد المجتمع ضمن سياق تحقيق رؤية المملكة 2030 و تلبية رغبات المواطنين في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية و المهنية و امتلاك المهارات و المبادئ الأساسية في تلك المجالات المحددة

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