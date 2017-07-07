 التعليم تنفي اعتماد التقويم الدراسي للعام ١٤٣٨ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

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التعليم تنفي اعتماد التقويم الدراسي للعام ١٤٣٨

التعليم تنفي اعتماد التقويم الدراسي للعام ١٤٣٨
المناطق - الرياض

نفت وزارة التعليم اليوم صحة التقارير التي تحدثت عن إعتماد التقويم الدراسي للعام 1438هــ , وقال مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” اليوم : أن التقويم الدراسي للعام ١٤٣٨ لم يتم اعتماده حتى الآن . و الجدير بالذكر أن التقويم الدراسي يصدر بقرار من مجلس الوزراء .

ويذكر أن الروزنامة السابقة للتقويم الدراسي انتهت في العام الدراسي الماضي بعد اقرارها في عام 1428هــ. لمدة عشر سنوات من قبل مجلس الوزراء،فيما ينتظر الاعلان عن الروزنامة القادمة للتعليم خلال الأسابيع القادمة.

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