 الإمارات قد تستغني عن الغاز القطري لصالح الروسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

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الإمارات قد تستغني عن الغاز القطري لصالح الروسي

الإمارات قد تستغني عن الغاز القطري لصالح الروسي
المناطق - الرياض

أوضح وزير الاقتصاد الإماراتى سلطان المنصورى، أن الغاز الروسى قد يكون بديلًا للقطرى فى حال التنافسية وسيتم الاعتماد عليه فى إذا كانت أسعاره مناسبة.

وقال، إن بلاده لن تمانع فى الاستفادة من الغاز الطبيعى الروسى والذى سيتم إنشاء منصاته في مملكة البحرين، لافتًا إلى أن السوق مفتوح. وأضاف: “نسبة النفط والغاز ضمن ناتج الاقتصاد الإماراتى فى 2016 لم تتجاوز 27.5%.

وأكد المنصوري، أنه على الرغم من الاحتياطي النفطي الكبير لدى الإمارات، إلا أن بلاده حريصة على التنوع فى استجلاب نوعيات مختلفة من الطاقة، حيث تم ضخ استثمارات كبيرة الفترة الأخيرة فى بناء 4 مفاعلات نووية بجانب الاستفادة من الطاقة المتجددة فى الخلايا الشمسية.

وذكر خلال حوار متلفز، أن بلاده تحرص على التنوع فى استثمارات الطاقة، سواء النووية أو الشمسية، ولديها رؤية واضحة فى بناء اقتصاد قوى ومتنوع قادر على التنافسية.

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