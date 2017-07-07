 وفاة شخص وإصابة اثنين باحتجاز بمصنع الاسمنت.. وإصابة رجلي الدفاع المدني ببريدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

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وفاة شخص وإصابة اثنين باحتجاز بمصنع الاسمنت.. وإصابة رجلي الدفاع المدني ببريدة

وفاة شخص وإصابة اثنين باحتجاز بمصنع الاسمنت.. وإصابة رجلي الدفاع المدني ببريدة
المناطق - بريدة
باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة حادث احتجاز شخصين داخل مصنع اسمنت القصيم نتج عنه وفاة شخص وإصابة شخصاً آخر .. وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد ابراهيم اباالخيل أن مركز التحكم والتوجيه بمدني بريدة تلقى بلاغاً عن الحادث في الساعة (4:30) من صباح هذا اليوم الأربعاء  .. وأضاف أن الحادث عبارة عن تناثر مواد من مرسب الغبار المرتجع من وحدة التسخين بالمصنع وذلك  أثناء عملية صيانة داخل مرسب الغبار مما ادى الى احتجاز عاملان نتج عنه وفاة أحدهما وإصابة الآخر .. علماً بأنه تم انقاذ ثالث قبل وصول الدفاع المدني كما نتج عنه إصابة رجلي دفاع مدني باشرا الحادث حيث أصيب أحدهما بحروق بسيطة بينما اصيب الآخر بإجهاد وارهاق وقد تلقيا العلاج اللازم وخرجا من المستشفى في حينه .. وبيّن العقيد اباالخيل أن الحادث تم  تسليمه للشرطة للاختصاص

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