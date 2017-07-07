إجازة العيد ترفع نسبة إشغال الفنادق والشقق المفروشة لـ 70% بنجران

سجّلت الفنادق والشقق المفروشة الفاخرة بمنطقة نجران ارتفاعاً في نسبة الإشغال تراوحت مابين 50_ 70% خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1438هـ.

وذكر مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح أن الفنادق والشقق المفروشة شهدت زيادة في عدد النزلاء مما أوصل متوسط الإشغال مابين 50 إلى 70% في إجازة عيد الفطر لهذا العام 1438هـ وأرجع آل مريح أسباب ارتفاع نسبة الإشغال للشقق والفنادق بالمنطقة لاحتضانها على المواقع الأثرية والتاريخية الشهيرة التي جعلتها مقصداً للعديد من الزائرين من محافظات المنطقة ومن مدن المملكة الأخرى ومن دول الخليج العربي. وكذلك وجود عدد من المنتزهات والحدائق والمسطحات الخصراء وكذلك مناسبة الأسعار في دور الإيواء بالمنطقة .

وأكد آل مريح أن فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة يقوم بجولات ميدانية مستمرة لمراقبة أسعار الفنادق والشقق السكنية في الإجازات والعطل الرسمية, والتأكد من جودة الخدمات والنظافة التي تقدم للنزلاء مشيرا بأن منطقة نجران تحتضن أكثر من 190 من الشقق والفنادق الفاخرة.