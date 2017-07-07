250 موظف ترشحهم أمانة نجران لدورات معهد الإدارة

أكد أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق أهمية التدريب كعامل رئيسي في تطوير الموظفين وقدراتهم الداعمة والمكملة للعمل الإداري بكافة أنواعه والتي تتوافق مع الأهداف الرئيسية التي وضعت لأجلها تلك البرامج والدورات للارتقاء والتميز بالموظفين.

وأوضح مدير إدارة التطوير الإداري سلطان آل مخلص أن الأمانة قامت بترشيح أكثر من 250 موظف للالتحاق بدورات معهد الإدارة التي ستنفذ خلال العام التدريبي 1438ـ 1439هـ حسب خطة التدريب المرسلة من الإدارات والبلديات التابعة.

ودعا آل مخلص الموظفين بالدخول على بوابة المتدربين ” معهد الإدارة ” لتحديث أرقام هواتف الجوال لاستقبال رسائل المعهد حال القبول النهائي.