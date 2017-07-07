 250 موظف ترشحهم أمانة نجران لدورات معهد الإدارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

250 موظف ترشحهم أمانة نجران لدورات معهد الإدارة إجازة العيد ترفع نسبة إشغال الفنادق والشقق المفروشة لـ 70% بنجران وفاة شخص وإصابة اثنين باحتجاز بمصنع الاسمنت.. وإصابة رجلي الدفاع المدني ببريدة الإمارات قد تستغني عن الغاز القطري لصالح الروسي التعليم تنفي اعتماد التقويم الدراسي للعام ١٤٣٨ بدء التسجيل في دورات برنامج ” أتقن” بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان الفلبينيون الأكثر إقبالا على الإسلام.. هداية تساهم في إسلام 132 شخصا بينهم 44 امرأة في شهرين بالخبر لندن تفتح تحقيقا في فضيحة دم ملوث تسبب في وفاة مئات الأشخاص الشرطة التركية تقتل 5 من “داعش” وسط البلاد “التخصصات الصحية” تسمح لطلبة الطب والتمريض باختبار ممارسة المهنة قبل سنة الامتياز طائرة كندية أخطأت بممر الهبوط وكادت تصطدم بـ4 طيارات القصاص من جان قتل مواطن بإطلاق النار عليه في نجران

250 موظف ترشحهم أمانة نجران لدورات معهد الإدارة

250 موظف ترشحهم أمانة نجران لدورات معهد الإدارة
المناطق - نجران

أكد أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق أهمية التدريب كعامل رئيسي في تطوير الموظفين وقدراتهم الداعمة والمكملة للعمل الإداري بكافة أنواعه والتي تتوافق مع الأهداف الرئيسية التي وضعت لأجلها تلك البرامج والدورات للارتقاء والتميز بالموظفين.
وأوضح مدير إدارة التطوير الإداري سلطان آل مخلص أن الأمانة قامت بترشيح أكثر من 250 موظف للالتحاق بدورات معهد الإدارة التي ستنفذ خلال العام التدريبي 1438ـ 1439هـ حسب خطة التدريب المرسلة من الإدارات والبلديات التابعة.
ودعا آل مخلص الموظفين بالدخول على بوابة المتدربين ” معهد الإدارة ” لتحديث أرقام هواتف الجوال لاستقبال رسائل المعهد حال القبول النهائي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>