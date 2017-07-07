 الولايات المتحدة تجري تجربة صاروخية دفاعية ناجحة لنظام “ثاد” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

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الولايات المتحدة تجري تجربة صاروخية دفاعية ناجحة لنظام “ثاد”

الولايات المتحدة تجري تجربة صاروخية دفاعية ناجحة لنظام “ثاد”
المناطق - وكالات

أعلنت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية اليوم إنها أسقطت صاروخا باليستيا متوسط المدى مشابها للصواريخ التي تطورها دول مثل كوريا الشمالية في إطار اختبار جديد للدفاعات الأمريكية.

وقالت الوكالة الدفاع في بيان : إن الصاروخ الباليستي المتوسط المدى صمم ليكون مشابها لأنواع الصواريخ التي يمكن أن تهدد الولايات المتحدة.

وَاضاف بيان الأداء الناجح لنظام ثاد في مواجهة صاروخ متوسط المدى يعزز قدرات الولايات المتحدة الدفاعية في مواجهة التهديد الصاروخي المتنامي في كوريا الشمالية ودول أخرى في أرجاء العالم ويسهم في هيكل الردع الاستراتيجي الأوسع نطاقا .

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