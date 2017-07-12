قيمة الصفقات الخاصة في سوق الأسهم تقفز 302 % منذ بداية العام

بلغت قيمة الصفقات الخاصة في سوق الأسهم السعودية، منذ بداية العام الجاري 2017 حتى نهاية 10 يوليو 2017، لنحو 254 صفقة، 6.541 مليار ريال، وبكمية أسهم بلغت 205.806 ملايين سهم.

ونمت قيمة الصفقات الخاصة خلال الفترة نفسها، 302 في المائة؛ أي ما يعادل نحو 4.914 مليار ريال، مقارنة بقيمتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2016 البالغة نحو 1.626 مليار ريال.

وفيما يتعلق بعدد الأسهم التي تمت عليها صفقات خاصة، فقد نما 339 في المائة خلال الفترة ليبلغ نحو 205.806 ملايين سهم، مقارنة بعددها خلال الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 46.845 مليون سهم، وفقا لـ “الاقتصادية”.

وفيما يخص أكبر الصفقات الخاصة من حيث القيمة، جاءت الصفقة التي تمت على شركة “بوبا العربية” رابع أكبر شركات قطاع التأمين من حيث رأس المال، وبلغت قيمة الصفقة نحو 915.2 مليون ريال، وبكمية 6.4 مليون سهم، وبمتوسط سعر بلغ 143 ريالا للسهم الواحد.وثاني أكبر الصفقات، تمت على “مصرف الراجحي” بقيمة 732 مليون ريال وبكمية 12 مليون سهم، وبسعر 61 ريالا للسهم الواحد.

أما ثالث الصفقات فكانت على أسهم شركة “الأسمنت السعودي” بقيمة 356.8 مليون ريال، وبكمية 5.75 مليون سهم، وبسعر 62 ريالا للسهم، وتعتبر الشركة سادس أكبر شركة من حيث رأس المال في شركات الأسمنت.