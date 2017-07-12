النفط يصعد مع تراجع مخزونات الوقود الأمريكية وخفض توقعات الإنتاج

صعدت أسعار النفط بأكثر من 1% ، اليوم ، لتعزز مكاسب اليوم السابق حيث خفضت الحكومة الأمريكية توقعاتها لإنتاج الخام في العام المقبل إضافة إلى تراجع مخزونات الوقود.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 60 سنتا بما نسبته 1.3 % ليصل إلى 48.12 دولارا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 68 سنتا بما يعادل 1.5 % ليصل إلى 45.72 دولارا للبرميل.

وزاد الخامان بنحو 1.4 % أمس الثلاثاء.

وأوضح معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 8.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من يوليو إلى 495.6 مليون برميل في إشارة على أن تخمة المعروض من الوقود المستمرة منذ وقت طويل بدأت تتقلص .