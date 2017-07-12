مجلس إدارة نادي الحجاز يزور أعضاء شرف النادي ورجال اعمال الباحة

بدأ مجلس إدارة نادي الحجاز برئاسة الاستاذ عبدالله عبدالواحد البكيري أولى زياراتهم لأعضاء شرف النادي ورجال أعمال منطقة الباحة وذلك بعد صعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمصاف دوري الدرجة الثانية ويأتي هذا اللقاء حرصاً من إدارة النادي على إطلاع أعضاء الشرف بكافة أمور النادي .

وقد استهلت هذه الزيارات بزيارة لمنزل رجل الأعمال عضو شرف النادي الشيخ / صالح بن عثمان الفرحان وتم مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالنادي وعلى وجه الخصوص الفريق الأول لكرة القدم ومايحتاجه خلال هذا الموسم كما تم الاطلاع على كل ماتحقق خلال الموسم الماضي

وفي ختام اللقاء قدم الشيخ صالح التهنئة لمجلس الادارة على منجز الصعود واعدا ادارة النادي بالوقوف معهم في الموسم القادم مبيناً أهمية المرحلة المقبلة بالنسبة للنادي بكافة الألعاب المختلفة . كما طالب الفرحان رجال الاعمال بالمنطقة بتظافر الجهود والتعاون من أجل تحقيق أهداف وتطلعات النادي ومجلس إدارته .