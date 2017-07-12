 بدء التسجيل في الكلية التقنية بمحافظة تيماء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

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بدء التسجيل في الكلية التقنية بمحافظة تيماء

المناطق - تبوك - محافظة تيماء:

أعلن فرع الكلية التقنية بمحافظة تيماء في منطقة تبوك عن بدء التسجيل والقبول الإلكتروني للفصل الأول للعام التدريبي 1439هـ، ويستمر 3 أسابيع حتى يوم السادس من شهر ذي القعدة القادم، وذلك عبر الرابط https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate .
وأكدت الكلية على الراغبين التسجيل ضرورة الاطلاع على شروط التسجيل، ومنها أن لا يكون لدى المتقدم شهادة تدريب تقني أو مهني سابقة تعادل أو تفوق مستوى الشهادة المتقدم عليها، وأن يكون لائقاً طبياً للبرنامج أو التخصص المتقدم له، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.

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