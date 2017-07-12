 محافظ الخرج يستقبل مدير الاحوال المدنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
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محافظ الخرج يستقبل مدير الاحوال المدنية

محافظ الخرج يستقبل مدير الاحوال المدنية
المناطق-أشرف العصيمي

استقبل محافظ الخرج المكلف مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بمحافظة الخرج اليوم الاربعاء الموافق ١٤٣٨/١٠/١٨هـ سعادة مدير الاحوال المدنية بمحافظة الخرج الاستاذ / محمد بن عبدالله الدريهم
وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ به متمنياً له التوفيق بعد ذلك قدم الدريهم التهنئة بعيد الفطر المبارك ، كما بادله سعادة المحافظ التهنئة . سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين .

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