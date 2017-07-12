فنون الباحة تنظم أمسية إنشادية غدا

تنظم جمعية الثقافة والفنون بالباحة غدا الخميس “أمسية إنشادية” 19-10-1438هـ على مسرح حزة فرح بديار العز بغابة رغدان ضمن فعالياتها بصيف منطقة الباحة 38.

وأوضح طلال الغامدي منسق لجنة الفنون الموسيقية أن الأمسية الإنشادية سيشارك فيها كلاً من المنشد والنجم المعروف جمعان الحارثي والمنشد والنجم محمد الخزمري ضمن فعالياتها بصيف منطقة باحة الكادي مصيف بلادي 38.

وأضاف الغامدي أن الأمسية تأتي استكمالا لأنشطة جمعية الثقافة والفنون بالباحة المتنوعة التي شاركت بها ضمن الفعاليات الصيفية للمنطقة، منوهاً أن فرقة الباحة الشعبية ستشارك في الأمسية الإنشادية بعدد من الفلكلورات التراثية.

ودعا الغامدي كافة محبي فن الإنشاد للحضور وللاستمتاع والمشاركة بما يقدمه المنشدين.