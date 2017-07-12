 أمير منطقة تبوك يرأس اجتماع لجنة الحج والعمرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير منطقة تبوك يرأس اجتماع لجنة الحج والعمرة

أمير منطقة تبوك يرأس اجتماع لجنة الحج والعمرة
المناطق_تبوك

رأس صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك المشرف العام على اعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار ظهر اليوم اجتماع لجنة الحج والعمرة بالمنطقة وذلك بمكتب سموه بالإمارة بحضور وكيل امارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ومدراء الادارات الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة .

وفي بداية الاجتماع اكد سمو امير منطقة تبوك حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو وزير الداخلية على تقديم افضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار .

 

وقال سموه ان خدمة ضيوف بيت الله الحرام شرف عظيم لنا جميعا في المملكة العربية السعودية وتشرفت هذه البلاد بخدمة الحجيج .

ونوه سمو امير منطقة تبوك بالجهود التي تبذلها لجنة الحج والعمرة والتي تقدم جميع التسهيلات والخدمات والتي تأتي في ظل الامكانات والتجهيزات والاستعدادات التي اتخذتها جميع الاجهزة الحكومية المعنية بذلك .

وحث سموه جميع القطاعات الحكومية على الاستعداد وتسخير كافة الامكانات لخدمة ضيوف بيت الله الحرام ومضاعفة الجهود كما ناقش الاجتماع عدد من النقاط المدرجة على جدول الاعمال.

ووجه سموه بفتح مدينة الحجاج منتصف الشهر القادم افواج الحجاج وقاصدي بيت الله الحرام .

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