“رواد تنمية المبرز” و “ركاز” يقيمان ملتقى شباب الرؤية تحت شعار (شباب إيجابي)

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية بالمبرز بمحافظة الأحساء ممثلة بمركز الرواد للنشاط الاجتماعي بالتعاون مع نادي ركاز بمدرسة جبل النور المتوسطة ملتقى ” شباب الرؤية ” تحت شعار (شباب إيجابي) لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية ويعمل الملتقى على غرس الرؤية في نفوس الشباب ويشتمل على العديد من ورش العمل من أبرزها “كيف أساهم في تحقيق الرؤية” و “ورشة عمل الأمن الفكري ودورة في تحقيق الرؤية” وورشة عمل “الرؤية في عيون الشباب” كما يشتمل على ممارسات تطبيقية لتحقيق أحد محاور الرؤية ويقام الملتقى لمدة 20 يوماً ويبدأ خلال الفترة من 18/10/1438هـ إلى 11 / 11/1438هـ والأربعاء الموافق 3-4/5/1438هـ خلال إجازة منتصف العام وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساء وحددت اللجنة طرق التسجيل بالحضور مباشرة في مقر الملتقى أو التسجيل عن طريق الواتساب الخاص بالملتقى (0547404742).

وأكد المهندس عدنان بن عبدالله العفالق رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بالمبرز أن هذا المشروع يعد من المشاريع الهامة حيثُ يساهم في إرشاد الشباب والفتيات لأساليب وطرق استثمار الوقت واستشراف المستقبل والمساهمة بشكل بارز في تحقيق رؤية الوطن من خلال طرح العديد من ورش العمل التي تهدف إلى تمكين الشباب في تحقيق الرؤية وكذلك وأشار أن المشروع سيحظى باستضافة العديد من الشباب المتميزين على مستوى المملكة وأن هذا المشروع يأتي من صميم عمل لجان التنمية حيثُ تساهم في رفع مستوى الوعي الاجتماعي في كافة النواحي الحياتية والتنموية.

من جانبه بيّن الأستاذ عبدالمحسن السلطان المدير التنفيذي للجنة أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود اللجنة لتأهيل الشباب والفتيات في المجتمع في كافة المجالات الاجتماعية والتي من خلالها يستطيع الشاب والفتيات العمل على تطوير القدرات الشخصية والذاتية والمهارات وأضاف ان اللجنة تقدم خدماتها على صعيد واسع في الأحساء حيثُ يتبع لها ستة مراكز تخصصية وهي مركز حياة لتعزيز القيم ومركز واحة التميز النسائي ومركز الطفولة ورعاية الموهبة ومركز الرواد للنشاط الاجتماعي ومركز النشاط الاجتماعي بمحاسن ومشروع عون لتمكين الاسر المنتجة .

فيما أشار الأستاذ عبدالرحمن العقار المدير التنفيذي لمركز الرواد للنشاط الاجتماعي إلى أن الملتقى سيحتوي على ممارسات تطبيقية لتحقيق الرؤية من أبرز الممارسات العمل على تحقيق مؤشر العمل التطوعي في الرؤية الذي نص على رفع عدد المتطوعين في المملكة إلى (مليون متطوع) وذلك م خلال طرح أعمال تطوعية ضمن الملتقى.

يُشار إلى إن اللجنة تعمل وفقاً لخطة طموحة تهدف إلى تقديم خدمات التأهيل والإرشاد والتوعية في كافة المجالات وللعديد من الفئات العمرية لتساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع