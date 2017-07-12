فيصل بن خالد.. وبحضور مدير شرطة عسير يكرم ضباط وأفراد البحث والتحري

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير بدور رجال الأمن وتفانيهم في أداء علمهم

مؤكدًا أن الجهود التي يبذلها رجال الأمن بالمنطقة في كافة قطاعاتهم الأمنية ساهمت في ضبط الأمن بشكل ملحوظ مبيناً سموه أن هذه الجهود مقدرة ومثمنة .

جاء ذلك خلال تكريم سموه صباح اليوم بمكتبه بالإمارة مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي وعدداً من ضباط وأفراد البحث والتحري لتحقيقهم عددا من النجاحات الأمنية والقبض على عدد من المطلوبين في أوقات قياسية .

وفي نهاية اللقاء أعرب مدير شرطة منطقة عسير عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على ما يقوم به من دعم لرجال الأمن في المنطقة ومساندتهم بالدعم والمتابعة .