 النماص.. أكثر من 52 فعالية في “صيفنا ألوان” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

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النماص.. أكثر من 52 فعالية في “صيفنا ألوان”

النماص.. أكثر من 52 فعالية في “صيفنا ألوان”
المناطق_النماص

تستعد محافظة النماص لإطلاق أكثر من 52 فعالية مكونة من 7 ألوان؛ لتعبر عن صيف هذا العام  الذي حمل شعار “صيفنا ألوان”، ما بين الدينية والثقافية والتراثية والرياضية والاجتماعية.

تسوق وحديقة ألوان ومشاركة فاعلة للمنتزهات

فيما يستمر مهرجان للتسوق والترفيه في فعالياته السنوية، تقدم هذا العام حديقة ألوان النماص “حديقة الملك عبد الله” العديد من الفعاليات الخاصة بالإبداع ومعارض الفن التشكيلي والفوتوغرافي ومعرض للإدارات الحكومية، إذ أنجزت متطلباتها بنسبة 80%، بعد توفير مرسم حر ومعارض فنية متنوعة ومواقع للأسر المنتجة.

وتتوجه الأنظار للمنتزهات؛ لتنفيذ الفعاليات الاجتماعية والترفيهية ومسرح الطفل  ومعارض فوتوغرافية للملك المؤسس وأبنائه وشهداء الوطن وأخرى للتوعية المرورية والأكلات الشعبية، فضلا عن برامج لنادي الصم الاجتماعي والدفاع المدني، ودورات تدريبية لبرامج التنمية الاجتماعية.

التراث حاضر بليالي سمر وفعاليات المتاحف

اعتمدت 7 ليالي تراثية، تقام في: المسرح المفتوح بالشعف وساحة بن مشهور الشعبية وقصر التراث، بمشاركة فرق السروات والنماص وفرسان رجال الحجر.

كما ستفعل أكثر  من 10 متاحف أثرية باحتضانها بعض  الفعاليات الثقافية، مثل: متحف آل عليان والعرش وبن صوفان وبن يحيى، التي تضم العديد من القطع التراثية والآثار التي تعود إلى عصر ما قبل الإسلام، كما تقام في هذه المتاحف العديد من الأمسيات الشعرية والأدبية.

وتستضيف الجوامع في المحافظة الفعاليات الدينية اعتبارًا من 21 شوال الجاري،

من جهته، أوضح رئيس اللجنة الإعلامية بلجنة التنمية بالمحافظة عوض آل الشيخ أن النماص تعدّ من أهم المواقع الجاذبة للسياح لكونها منطقة منتزهات مفتوحة، يمكن للسياح الاستمتاع بجمالها وبجوها الجميل، مثل شفا آل وليد الذي تبلغ مساحته حوالي 4 كم وشفا بني عمرو ومساحته 24 كم وسد بدوه وغيرها من المنتزهات المترامية الأطراف، منوهًا بجهود اللجنة برئاسة محافظ النماص عبدالله العجيري ونائبه رئيس بلدية النماص يحيى خلوفة.

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