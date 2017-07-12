تخفيض الملح في الطعام ينقذ 1.6 مليون شخص من الموت

أفادت أحدث الدراسات العلمية التي أجراها فريق من الباحثين في جامعة “ييل” الأمريكية على الفئران أن زيادة كمية الملح في الأطعمة تزيد من خطورة الإصابة بأمراض تصلب الصفائح الدموية و هي إحدى أمراض المناعة الذاتية والتي تهاجم خلايا الجسم.

كما أشارت دراسة أخرى أجراها الباحثون في جامعة “توفتس” الأمريكية أن تخفيض كمية الملح تساعد على تفادي وفاة 1.6 مليون شخص في العالم سنويا بسبب أمراض القلب.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حددته كمية الملح اليومية بحوالي 5 جرامات، وأشار علماء البيولوجيا أن جسم الإنسان لا يحتاج إلا إلى ما بين 1 إلى 2 جرام في اليوم.

وقد نصح طبيب الأغذية الفرنسي ” لوران شوفالية” في جامعة مونبولييه باستخدام الملح الذي يحتوي على يود البحر أو حبوب السمسم المشوية و التي تحتوى علي 5% فقط من الملح.