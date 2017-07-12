أمير نجران يطلق نظام “ساهر”.. أول مخالفة بعد 7 دقائق فقط!

أطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، نظام الرصد الآلي المطور “ساهر” بالمنطقة، بحضور مدير الشرطة، اللواء صالح بن علي الجلعود، ومدير المرور المكلف، المقدم عبدالله بن حمد بن منيف، ومندوب الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة.

وأكد سموه أهمية هذا النظام في الحد من استنزاف الأرواح، وضبط الحركة المرورية، لا سيما بعد تزايد أعداد الحوادث في المنطقة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجانب التوعوي في المجتمع، وبيان أن هذه الأنظمة أقرت حفاظًا على سلامة الإنسان، واحترامًا للطريق المهيأ لخدمة المواطن والمقيم.

واطلع سموه على أول مخالفة رصدها النظام، عقب سبع دقائق و36 ثانية، من إطلاق النظام، تمثلت في مخالفة تجاوز السرعة المحددة، لمركبة كانت تسير بسرعة 117 كم/س، في طريق حُددت السرعة به 100 كم/س.