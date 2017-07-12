 أمير نجران يطلق نظام “ساهر”.. أول مخالفة بعد 7 دقائق فقط! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير نجران يطلق نظام “ساهر”.. أول مخالفة بعد 7 دقائق فقط! أكثر من 1000 راكب خلال أسبوع…باص ثالث لزوار “أبها يجمعنا” تخفيض الملح في الطعام ينقذ 1.6 مليون شخص من الموت أمير عسير يعزي رئيس فرع النيابة بالمنطقة النماص.. أكثر من 52 فعالية في “صيفنا ألوان” فيصل بن خالد.. وبحضور مدير شرطة عسير يكرم ضباط وأفراد البحث والتحري مجلة “فورين بوليسي” تسخر من الحملة القطرية لحقوق الإنسان في واشنطن أمير منطقة تبوك يرأس اجتماع لجنة الحج والعمرة “رواد تنمية المبرز” و “ركاز” يقيمان ملتقى شباب الرؤية تحت شعار (شباب إيجابي) العطيشان يُشيد بقرار إنشاء مدينة الطاقة الصناعية في المنطقة الشرقية أمير القصيم: السعودة من الأولويات والشباب قادر على تقديم الكثير لقطاع السياحة أمير نجران يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في وفاة 11 مقيمًا

أمير نجران يطلق نظام “ساهر”.. أول مخالفة بعد 7 دقائق فقط!

أمير نجران يطلق نظام “ساهر”.. أول مخالفة بعد 7 دقائق فقط!
المناطق_نجران

أطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، نظام الرصد الآلي المطور “ساهر” بالمنطقة، بحضور مدير الشرطة، اللواء صالح بن علي الجلعود، ومدير المرور المكلف، المقدم عبدالله بن حمد بن منيف، ومندوب الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة.

وأكد سموه أهمية هذا النظام في الحد من استنزاف الأرواح، وضبط الحركة المرورية، لا سيما بعد تزايد أعداد الحوادث في المنطقة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجانب التوعوي في المجتمع، وبيان أن هذه الأنظمة أقرت حفاظًا على سلامة الإنسان، واحترامًا للطريق المهيأ لخدمة المواطن والمقيم.

واطلع سموه على أول مخالفة رصدها النظام، عقب سبع دقائق و36 ثانية، من إطلاق النظام، تمثلت في مخالفة تجاوز السرعة المحددة، لمركبة كانت تسير بسرعة 117 كم/س، في طريق حُددت السرعة به 100 كم/س.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>