أكثر من 1000 راكب خلال أسبوع…باص ثالث لزوار “أبها يجمعنا”

اللجنة الإعلامية لمناسبة أبها عاصمة السياحة العربية ومهرجان أبها يجمعنا ٢٠١٧ م

أعلن مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة الاتفاق مع شركة الحكير المشغلة لفعاليات الباص السياحي لتوفير باص ثالث لنقل زوار المدينة والتجول بهم بين أهم معالم عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م السياحية والتراثية والأثرية.

يأتي ذلك بعدما سجل الباص في أول 5 أيام أكثر من 1000 راكب.

يذكر أن انطلاقة رحلات الباص من ساحة المفتاحة، وتضم أبرز المعالم: قرية المفتاحة، ساحة البحار، جبل ذرة، حديقة أبو خيال، بحيرة السد، شارع الفن، وغيرها، ويقدم خدمة الحديث ب ٨ لغات عالمية، يمكن للراكب الاستفادة من كافة المعلومات التي تقدم بهذه اللغات، يتعرف من خلالها على كافة المواقع التي يمر بها، والأحداث التاريخية التي مرت بها، مع بث معلومات عن السلامة المرورية، كما أنه مزود بمراقب لخطة سيره من غرفة التحكم التي تتابع بدقة كافة التحركات من خلال الجي بي سي، كما دعم ب٣ شاشات عرض للغرض ذاته، أيضًا يوجد نظام الواي فاي والجي بي إس.

وتعد الفعالية من أهم الفعاليات السياحية التي دعمت من قبل فرع الهيئة ومجلس التنمية السياحية، إذ كانت أبها أول مدينة لانطلاقة الباص السياحي في المملكة، ووجدت هذه الفعالية إقبالًا سياحيًا كبيرًا، كما أنها تقدم معلومات عن الإرث الثقافي والسياحي والحضاري للمنطقة، وتعرِّف بها بطريقة مشوّقة حيث تجعل السائح يدخل تجربة التعرف على هذه المواقع وزيارتها والاستمتاع بها، عبر كتيبات توضح مسارات الباص وأهم نقاط التنقل، بالإضافة إلى ما يقدم المرشد السياحي من معلومات.