نائب أمير الشرقية لمجلس شباب أعمال الشرقية: عقد الشراكات الفاعلة ودعم الشباب ليساهموا في تنميتها

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة أمس (الثلاثاء)، رئيس مجلس شباب أعمال الشرقية الأستاذ مساعد الزامل، وأعضاء المجلس.

واطلع سموه على نبذة عن مهام وأعمال مجلس شباب أعمال المنطقة الشرقية، ومبادرات المجلس التي نفذها لتحقيق أهدافه، مشيداً يحفظه الله بما يبذله المجلس من جهود في سبيل رفع مشاركة الشباب في بناء الاقتصاد الوطني من خلال المبادرات التي ينفذها المجلس، واهتمام المجلس بدعم ريادة الأعمال في المنطقة الشرقية من خلال المبادرات التي تبناها، وعمل المجلس على تأهيل الشباب بالمهارات اللازمة لخوض غمار سوق العمل، مشدداً يحفظه الله على ضرورة العمل على عقد الشراكات الفاعلة مع كافة الجهات ذات العلاقة بنشاط المجلس، ودعم شباب المنطقة ليساهموا في تنميتها وتحقيق رؤية المملكة الطموحة، منوهاً سموه بالعمل على الاستفادة من تجارب المحلية والدولية في تمكين الشباب.

ثم ألقى رئيس مجلس شباب أعمال المنطقة الشرقية مساعد الزامل كلمةً جاء فيها “يطيب لنا أن نرحب بسموكم في المنطقة الشرقية هذه المنطقة الفتية بشبابها والمتجددة بمبادراتها، والتي تسير واثقةً بفضل الله ثم بفضل جهود صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وسموكم بإذن الله خير عونٌ له في إكمال مسيرة البناء والتنمية”، وأضاف “لقد حقق المجلس خلال أعوامه السابقة الكثير من الإنجازات، في خدمة ودعم أبناء المنطقة الشرقية، حيث يسعى المجلس للإسهام في رفع الوعي الشباب بأهمية خدمة الوطن، وإتاحة الفرصة للشباب بأن يعرضوا أفكارهم، وابداعاتهم في خدمة مجتمعهم، من خلال إثراء الشباب بأساسيات العمل الحر، والمعرفة بتحديات السوق وفرصه”.

وأضاف الزامل ” إن هدفنا الأسمى هو الإسهام في إعداد جيلٍ من الشباب السعودي يعتمد على المبادرة بالعمل الحر، متسلحين بالمهارات اللازمة، من خلال برامج متنوعة، تهتم بنقل التجربة جيل الرواد، أو ربط المنشئات الصغيرة بالمنشئات الكبرى، والبرامج المتخصصة بالاستشارات للشباب من خلال خبراء تطوعوا بخبرتهم ووقتهم في مختلف التخصصات، فلقاءنا يتزامن مع مرحلةٍ جديدةٍ ورؤيةٍ فريدة تحمل في طياتها العزيمة والإصرار، على دفع عجلة التنمية نحو الاستدامة، والتي سيكون للشباب فيها الدور الأبرز لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030)، مختتماً كلمته (نشكر لسموكم الكريم إتاحة الفرصة لقطاع الشباب ونعد سموكم بأن نبذل قصارى جهدنا لمواكبة المستجدات، بما يخدم الشباب في قطاع الأعمال، ويعود بالخير والنفع على وطننا الغالي، سائلين الله أن يحفظ على بلادنا عزها وأمنها، وتطورها في ظل قيادة والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيده الله-، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفي ظل توجيهات ودعم سمو أمير المنطقة الشرقية، وسموكم الكريم).

ثم التُقطت الصورة الجماعية مع سموه، وتلقى سموه الكريم هديةً تذكاريةً من مجلس شباب أعمال المنطقة الشرقية.