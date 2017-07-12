هامبورج تشهد حرائق سيارات قد تكون متعمدة

بعد أيام قليلة فقط من أعمال الشغب التي شهدتها مدينة هامبورج الألمانية خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين “جي20” خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، نشب حريق في سيارات مجددا في هامبورج.

وذكر متحدث باسم الإطفاء صباح اليوم الأربعاء أن تلفيات كبيرة لحقت بإجمالي خمس سيارات بحي أولنهورست في هامبورج ليلة الثلاثاء/الأربعاء.

وأضافت أنه من المحتمل أن يرجع ذلك إلى حريق متعمد.

وبحسب بيانات الشرطة، ليس هناك حتى الآن أية إشارات على وجود خلفية سياسية أو مشتبه به.

وذكرت الشرطة أنه تم إضرام حريق في عدة سيارات ليلة الثلاثاء/الأربعاء في مدينة لايبتسيج أيضا.

وأوضحت الشرطة أن أربع سيارات احترقت تماما، ولحقت تلفيات بسيطة بسيارتين أخرتين.

تجدر الإشارة إلى أن هامبورج كانت في حالة طوارئ على مدار ثلاثة أيام وليال بسبب أسوأ موجة احتجاجات تشهدها ألمانيا منذ عقود.

وبدأت أعمال الشغب، التي أسفرت عن إصابة مئات الأشخاص، يوم الخميس الماضي مع وصول قادة دول وحكومات مجموعة العشرين، ولم تتوقف إلا عقب مغادرتهم ليلة السبت/الأحد.

وبحسب بيانات الشرطة، تم القبض على 400 شخص للاشتباه في تورطهم في أعمال شغب .