سياحة الباحة تستقبل أعضاء لجنة التنمية الاقتصادية والسياحة بالمنطقة

استقبل مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة امين عام مجلس التنمية السياحية في مقر الفرع رئيس وأعضاء لجنة التنمية الاقتصادية والسياحية بمجلس المنطقة برئاسة الدكتور صالح آل طاوي وعضوية كلا من رجل الأعمال أ. شنان الزهراني أ. عبدالناصر الكرت أ. شخص الغامدي ومدير فرع وزارة الثقافة أ. خالد العمري و مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار أ. سعيد الغامدي وتم عرض المشاريع والخطط التي عملت عليها الهيئة سابقا وكذلك المبادرات مع التحول الوطني 2020 إضافة إلى جهود الفرع في الملف السياحي وما يقدم من تسهيلات وتعاون مع الشركاء في التنمية السياحية وتواصلها مع المستثمرين وشركة تنمية الباحة القابضة والدراسات التي لديها لبعض المشاريع السياحية وتعاونها مع الجهات التمويلية وكيفية الاستفادة ومنها إضافةً إلى التعريف ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للبعد الحضاري وبرنامج القروض التمويلية مع ووزارة المالية وبحضور المختصين بالفرع في الاستثمار والتسويق.

جاء ذلك وفقاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة رئيس مجلس المنطقة حيال التعاون والعمل بين الشركاء من القطاع العام والخاص لدفع عجلة التنمية في القطاع السياحي وتكامل وتوحيد الجهود لهذا الملف الهام للمنطقة.