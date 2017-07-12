أمير الباحة يشيد بدور مركز جمعية الأطفال المعوقين بالمنطقة

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بالدور الكبير لجمعية الأطفال المعوقين من خلال رعايتهم والاهتمام بهم، مثمناً الخدمات المتميزة التي يقدمها منسوبو مركز الجمعية في الباحة، لتوفير العناية العلاجية والتعليمية والتأهيلية المتميزة لأطفال المنطقة من ذوى الإعاقة.

ونوه سموه خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، مدير مركز الجمعية في الباحة نعيم بن على الكلي وعدد من اطفال الجمعية ،بما توليه الحكومة الرشيدة – أيدها الله – من اهتمام ورعاية بهذه الفئة الغالية عَلَى الجميع ، مشيداً بما حققته الجمعية من أنجازات مميزة في في مجال رعاية المعوقين في ظل المتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية .

وبين سمو أمير الباحة أن الإعاقة أصبحت محفزاً لاصحابها وهم دائماً متميزون عبر الكثير من مشاركاتهم الفاعلة ، مطالباً بضرورة الاهتمام ودعم هذه الفئة الغالية وتقديم الرعاية اللازمة لهم .

ثم استمع الأمير الدكتور حسام بن سعود إلى شرحٍ مفصلٍ من مدير المركز نعيم الكلي عن أعمال المركز وانشطته خلال الفترة الماضية وما يقوم به من تطوير للخدمات وبرامج المركز العلاجية والتعليمية والتأهيلية التي يوفرها مجاناً للأطفال المعوقين بالمنطقة، مشيراً إلى أهمية مساندة مجتمع المنطقة بجميع قطاعاته وافراده لخدمات مركز الجمعية وبرامجها حتى يتمكن بفضل الله تعالى من الاستمرار في رعاية منسوبيه من الأطفال بالمستوى الذي يعكس الثقة الغالية التي تحظى بها جمعية الأطفال المعوقين من كل قطاعات وافراد المجتمع .

وأعرب الكلي عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة، عَلَى ما يوليه من مساندة كريمة لمركز الجمعية ومنسوبيه من الأطفال المعوقين، مؤكداً حرص جميع منسوبي المركز عَلَى العمل بكل جد وتفاني لتقديم أفضل الخدمات بمختلف أنواعها للأطفال المتواجدين بالمركز.