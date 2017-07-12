أمير القصيم: الطبيعة أمانة بين أيدينا واستغلالها يجب أن يرتبط بقدر المنفعة الخاصة مع الحفاظ على المصلحة العامة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم ظهر اليوم الإربعاء إجتماع لجنة أصدقاء البيئة بالمنطقة , بحضور وكيل أمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان وأعضاء اللجنة .

حيث تم مناقشة الموضوعات المطروحة والتي شملت عدداً من المهام التي تعنى بالإحتياج لتوسع أعمال اللجنة والتي تهدف إلى الإهتمام والمحافظة على البيئة عبر التوعية الشاملة بأهمية المحافظة عليها عبر مشاركة المجتمع المحلي والجمعيات المتخصصة والجهات الحكومية لتوحيد الجهود المشتركة بالبيئة , كما ناقش سموه عدداً من النقاط المرتبطة بالحد من العبث البيئي بجميع أنواعة , حيث وجه سموه بتشكيل لجنة إشرافيه عليا للعناية بالبيئة بالمنطقة كما وجه بتشكيل فريق عمل لأعمال اللجنة من ذوي الاختصاص والمهتمين بالبيئة .

وفي ختام الإجتماع أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , على ضرورة العمل الجاد بالحفاظ على البيئة وتعزيزها كون ذلك من الواجبات الدينية والوطنية , مؤكداً أن تلك الأعمال هي صفة المجتمعات الراقية , ومبيناً سموه بأن ضعف الاهتمام هو أحد أسباب ظهور الكثير من مشاكل التلوث البيئي وخطورته على الإنسان هي أحد أهم الأسباب التي تستوجب على الجميع المحافظة على البيئة من الملوثات بشتى أنواعها عبر نشر الوعي البيئي بين الأبناء وممارسة الاستزراع لتوسيع آفاقهم ومداركهم حول حب الطبيعة والكون بما فيه ومن فيه , مبيناً بأن نشر هذا الوعي بين المجتمع الواحد لن يكون إلا بتكاتف جميع المؤسسات وأفراد المجتمع , مؤكداً سموه بأننا لسنا بمعزل عن العالم ونحتاج إلى تكاتف وتعاون في مواجهة هذا الخطر لما فيه صالح الفرد والمجتمع وأن الله سبحانه قد خلق لنا الطبيعة من حولنا , وسخرها للبشر وهي أمانة بين أيدينا واستغلالها يجب أن يرتبط بقدر تحقيق المنفعة الخاصة مع الحفاظ على المصلحة العامة .

شهد الإجتماع حضور مدير عام الزراعة بالمنطقة المهندس عبد الرحمن الصوينع ومدير عام المياه المهندس إبراهيم الرقيبة ومدير إدارة الطرق والنقل المهندس محمد الشمري وأمين مجلس المنطقة عسم الرمضي ومدير فرع السياحة والتراث الوطني بالقصيم ابراهيم المشيقع ومدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بالنيابة بسام القنيعان وعضو المجلس حمود القصير .