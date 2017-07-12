 القوات البرية الملكية السعودية تفتح باب القبول والتسجيل بمعهد سلاح الإشارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

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القوات البرية الملكية السعودية تفتح باب القبول والتسجيل بمعهد سلاح الإشارة

القوات البرية الملكية السعودية تفتح باب القبول والتسجيل بمعهد سلاح الإشارة
المناطق_الرياض

أعلنت قيادة القوات البرية السعودية (اللجنة المركزية لقبول طلبة القوات البرية) عن فتح باب القبول والتسجيل بمعهد سلاح الإشارة لعدد 850 طالبا أساسيا و 100 احتياط لحملة شهادة الثانوية العامة إذ سيمنح المتعين بعد التخرج رتبة (جندي أول) لمدة أسبوعين.
واشترطت اللجنة أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار، وأن لا يكون متزوجاً من غير سعودية، وأن يكون لم يسبق له الخدمة العسكرية، وأن لايكون موظفاً في أي جهة حكومية أثناء التقديم على أحد الوظائف العسكرية، وأن يجتاز الفحص الطبي والإجراءات المطلوبة للتجنيد .

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