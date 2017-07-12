 العمل والتنمية الاجتماعية: 9.8 مليون عميل استفادوا من الخدمات الإلكترونية في 9 أشهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزراء خارجية البحرين والسعودية والإمارات ومصر وأمريكا يؤكدون استمرار الحرب ضد الإرهاب استقدام أبقار مجرية إلى قطر على متن «طائرات» “السعودية وأميركا عقود من الصداقة”.. أحدث إصدارات “سمت للدراسات” «مصرف الراجحي» يضاعف توزيعات أرباح النصف الأول 100% إلى 1.5 ريال وليد الشيخ: يجب تحصين مؤسسات الدولة في اليمن متحدث التعليم: التقويم الدراسي الجديد لم يعتمد حتى الآن القوات البرية الملكية السعودية تفتح باب القبول والتسجيل بمعهد سلاح الإشارة العمل والتنمية الاجتماعية: 9.8 مليون عميل استفادوا من الخدمات الإلكترونية في 9 أشهر د. العواد يرأس وفد المملكة في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة أمير القصيم: الطبيعة أمانة بين أيدينا واستغلالها يجب أن يرتبط بقدر المنفعة الخاصة مع الحفاظ على المصلحة العامة أمير القصيم: تدشين الخدمات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد للمراجعين “الإسكان” تقدم 4 حوافز للمطورين العقاريين

العمل والتنمية الاجتماعية: 9.8 مليون عميل استفادوا من الخدمات الإلكترونية في 9 أشهر

العمل والتنمية الاجتماعية: 9.8 مليون عميل استفادوا من الخدمات الإلكترونية في 9 أشهر
المناطق_واس

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الشهور التسعة الأولى منذ بداية العام الهجري الحالي 9.794.571 مستفيدًا، وحازت طلبات الرخص المُجددة على الحصة الكبرى من الخدمات الإلكترونية، إذ أُنجزت إلكترونيًا إلى 6.687.712 مستفيدًا، في حين تم تصدير 862.251 رخصة، و27.509 رخص مؤقتة.
وأصدرت الوزارة إلكترونيًا 32.505 شهادات خروجٍ نهائي لعامل وافد، و190.327 شهادة تغيير فرع العامل، و11.874 شهادة تغيير نشاط المنشأة، 126.291 شهادة تغيير مهنة عامل، و801.840 نقل خدمة. وبلغ عدد المسجلين في البوابة الإلكترونية للوزارة 51.941 مستفيداً، في حين بلغ عدد المفوضين المسجلين 5.076 مستفيداً، والوكلاء المسجلين 27.785، في حين بلغت طلبات الاستقدام التعويضية للمنشآت 2.423 طلباً، واستخرج 389.052 مستفيدًا شهادة سعودة إلكترونيًا، وألغى 82.990 مستفيداً تأشيرات عبر البوابة الإلكترونية، فيما قدم 184.651 مستفيداً بلاغ تغيب لعامل،وألغى 96.239 مستفيداً بلاغ تغيب، ونقل 29.067 مستفيداً خدمة التابعين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>