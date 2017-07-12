العمل والتنمية الاجتماعية: 9.8 مليون عميل استفادوا من الخدمات الإلكترونية في 9 أشهر

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الشهور التسعة الأولى منذ بداية العام الهجري الحالي 9.794.571 مستفيدًا، وحازت طلبات الرخص المُجددة على الحصة الكبرى من الخدمات الإلكترونية، إذ أُنجزت إلكترونيًا إلى 6.687.712 مستفيدًا، في حين تم تصدير 862.251 رخصة، و27.509 رخص مؤقتة.

وأصدرت الوزارة إلكترونيًا 32.505 شهادات خروجٍ نهائي لعامل وافد، و190.327 شهادة تغيير فرع العامل، و11.874 شهادة تغيير نشاط المنشأة، 126.291 شهادة تغيير مهنة عامل، و801.840 نقل خدمة. وبلغ عدد المسجلين في البوابة الإلكترونية للوزارة 51.941 مستفيداً، في حين بلغ عدد المفوضين المسجلين 5.076 مستفيداً، والوكلاء المسجلين 27.785، في حين بلغت طلبات الاستقدام التعويضية للمنشآت 2.423 طلباً، واستخرج 389.052 مستفيدًا شهادة سعودة إلكترونيًا، وألغى 82.990 مستفيداً تأشيرات عبر البوابة الإلكترونية، فيما قدم 184.651 مستفيداً بلاغ تغيب لعامل،وألغى 96.239 مستفيداً بلاغ تغيب، ونقل 29.067 مستفيداً خدمة التابعين.