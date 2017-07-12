وليد الشيخ: يجب تحصين مؤسسات الدولة في اليمن

قال إسماعيل وليد الشيخ، المبعوث الأممي إلى اليمن إن الأوضاع تزداد سوءً والأزمة الإنسانية تتفاقم في بلاده، مشيرًا إلى أنه يجب تحصين مؤسسات الدولة في اليمن.

وأضاف المبعوث الأممي إلى اليمن خلالمؤتمر صحفي عقده اليوم: “الوضع يزداد صعوبة المبعوث الأممي إلى اليمن: على جميع أطراف الصراع احترام القانون الدولي”.

وتابع إسماعيل ولد الشيخ: “طول أمد النزاع سيؤدي لانتشار الجماعات المتطرفة”.

وبخصوص الأوضاع الإنسانية، قال المبعوث الأممي إلى اليمن إن الأزمة الإنسانية في بلاده طالت 20 مليون يمني، مشيرًا إلى أن أكثر من 1700 شخص لقوا حتفهم بسبب الكوليرا.

وأوضح إسماعيل ولد الشيخ أن انتشار الكوليرا السريع يعكس انهيار النظام الصحي في اليمن.

ويُذكر أنه اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بجدة مساء أمس، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأحداث في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها، وحضر الاجتماع معالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان.