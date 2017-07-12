 «مصرف الراجحي» يضاعف توزيعات أرباح النصف الأول 100% إلى 1.5 ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

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«مصرف الراجحي» يضاعف توزيعات أرباح النصف الأول 100% إلى 1.5 ريال

«مصرف الراجحي» يضاعف توزيعات أرباح النصف الأول 100% إلى 1.5 ريال
المناطق_الرياض

أعلن مصرف الراجحي عن موافقة مجلس الإدارة على التوصية بتوزيع أرباح نقدية قدرها 2438 مليون ريال على مساهمي المصرف عن النصف الأول من السنة المالية الجارية 2017 وبذلك تكون حصة السهم الواحد 1.5 ريال تمثل 15% من القيمة الاسمية للسهم، وذلك في مقابل توزيعات قدرها 1219 مليون ريال للنصف الأول من العام الماضي ( 75 هللة للسهم) وبنسبة ارتفاع بلغت 100%.

و ستكون أحقية توزيع الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية ( تداول) بنهاية تداول يوم 18 / 7 / 2017، فيما سيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقا.

ويأتي هذا الانجاز تحقيقا لتطلعات المساهمين، وتأكيدا على المركز المالي القوي للمصرف الذي يواصل النمو ويعكس قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي، إضافة إلى أن انه يترجم النجاحات التي يحققها المصرف في خدمة عملاءه بأفضل الخدمات وأحدث التقنيات.

ويواصل مصرف الراجحي تقديم خدمات عالية المستوى لعملائه من خلال شبكة فروع تغطي جميع أنحاء المملكة وتعد الأكبر في المنطقة، واكبر شبكة صرافات آلية في المملكة، كما انه صاحب المركز الأول لجهة عدد نقاط البيع في المملكة إضافة إلى بقية القنوات الإلكترونية على الانترنت والهواتف الذكية، والفروع الآلية الذي كان للمصرف السبق في تدشينها في المملكة.

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