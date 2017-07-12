استقدام أبقار مجرية إلى قطر على متن «طائرات»

وصلت إلى قطر صباح اليوم الأربعاء المجموعة الأولى من أبقار مجرية نقلت جوا من بوادبست بهدف دعم مخزون مشتقات الحليب في الإمارة الخاضعة لعقوبات بعد قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها مع النظام في الدوحة لتورطها في دعم الإرهاب منذ الخامس من مايو.

وأغلقت المملكة، التي تستورد الدوحة من خلالها معظم حاجاتها الغذائية، معابرها الحدودية.

وابقار الهولستين، التي استقرت في مزرعة تقع على بعد نحو 80 كلم شمال الدوحة، تمثل القطيع الاول من بين حوالى أربعة آلاف بقرة من المفترض أن تصل تباعا إلى قطر بحلول أغسطس المقبل.

ونقلت الأبقار على متن طائرات شحن تابعة للخطوط الجوية القطرية.

وتشهد قطر درجات حرارة مرتفعة في معظم فترات السنة وخصوصا في موسم الصيف.