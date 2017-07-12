وزراء خارجية البحرين والسعودية والإمارات ومصر وأمريكا يؤكدون استمرار الحرب ضد الإرهاب

شارك الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، في اجتماع وزراء خارجية كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية مع ريكس تيلرسون، وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية الصديقة، الذي عقد اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بحضور الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح ، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة بدولة الكويت الشقيقة.

وتم خلال الاجتماع التشاور وتبادل وجهات النظر والتنسيق حيال آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بقطع العلاقات مع دولة قطر والسبل الكفيلة بالقضاء على الإرهاب وكل من يدعمه ويموله .

وقد أعرب وزراء الخارجية عن تقديرهم للمساعي المخلصة والجهود الدؤوبة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة من أجل أمن واستقرار المنطقة، وللدور الأمريكي المحوري في هذا الشأن كونها الحليف الاستراتيجي لدول المنطقة، مؤكدين استمرار التنسيق المشترك إزاء قضايا المنطقة وفي صدارتها الحرب ضد الإرهاب التي باتت ضرورة تستوجب بذل كل الجهود الممكنة للقضاء على هذه الظاهرة التي تتفاقم مخاطرها وتتنوع أشكالها وصورها ما يفرض مواصلة العمل من أجل القضاء على مسبباتها وتجفيف منابع تمويلها.