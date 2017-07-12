 وزراء خارجية البحرين والسعودية والإمارات ومصر وأمريكا يؤكدون استمرار الحرب ضد الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزراء خارجية البحرين والسعودية والإمارات ومصر وأمريكا يؤكدون استمرار الحرب ضد الإرهاب استقدام أبقار مجرية إلى قطر على متن «طائرات» “السعودية وأميركا عقود من الصداقة”.. أحدث إصدارات “سمت للدراسات” «مصرف الراجحي» يضاعف توزيعات أرباح النصف الأول 100% إلى 1.5 ريال وليد الشيخ: يجب تحصين مؤسسات الدولة في اليمن متحدث التعليم: التقويم الدراسي الجديد لم يعتمد حتى الآن القوات البرية الملكية السعودية تفتح باب القبول والتسجيل بمعهد سلاح الإشارة العمل والتنمية الاجتماعية: 9.8 مليون عميل استفادوا من الخدمات الإلكترونية في 9 أشهر د. العواد يرأس وفد المملكة في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة أمير القصيم: الطبيعة أمانة بين أيدينا واستغلالها يجب أن يرتبط بقدر المنفعة الخاصة مع الحفاظ على المصلحة العامة أمير القصيم: تدشين الخدمات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد للمراجعين “الإسكان” تقدم 4 حوافز للمطورين العقاريين

وزراء خارجية البحرين والسعودية والإمارات ومصر وأمريكا يؤكدون استمرار الحرب ضد الإرهاب

وزراء خارجية البحرين والسعودية والإمارات ومصر وأمريكا يؤكدون استمرار الحرب ضد الإرهاب
المناطق_الرياض

شارك الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، في اجتماع وزراء خارجية كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية مع ريكس تيلرسون، وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية الصديقة، الذي عقد اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بحضور الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح ، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة بدولة الكويت الشقيقة.

وتم خلال الاجتماع التشاور وتبادل وجهات النظر والتنسيق حيال آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بقطع العلاقات مع دولة قطر والسبل الكفيلة بالقضاء على الإرهاب وكل من يدعمه ويموله .

وقد أعرب وزراء الخارجية عن تقديرهم للمساعي المخلصة والجهود الدؤوبة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة من أجل أمن واستقرار المنطقة، وللدور الأمريكي المحوري في هذا الشأن كونها الحليف الاستراتيجي لدول المنطقة، مؤكدين استمرار التنسيق المشترك إزاء  قضايا المنطقة وفي صدارتها الحرب ضد الإرهاب التي باتت ضرورة تستوجب بذل كل الجهود الممكنة للقضاء على هذه الظاهرة التي تتفاقم مخاطرها وتتنوع أشكالها وصورها ما يفرض مواصلة العمل من أجل القضاء على مسبباتها وتجفيف منابع تمويلها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>