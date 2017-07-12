 السجون تتصدى لمحاولة تهريب ممنوعات عبر طائرة فانتوم وتسقطها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

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السجون تتصدى لمحاولة تهريب ممنوعات عبر طائرة فانتوم وتسقطها

السجون تتصدى لمحاولة تهريب ممنوعات عبر طائرة فانتوم وتسقطها
المناطق_عنيزة

واصل بتوفيق الله رجال الشرطة العسكرية في السجون تميزهم وأثبتوا مقدرتهم الفائقة على التصدي لكافة محاولات تهريب الممنوعات إلى داخل السجون والإصلاحيات مهما تنوعت وأستحدثت أساليب وطرق المهربين، فقد صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت بأن أفراد الشرطة العسكرية بإدارة سجن محافظة عنيزة قد تصدوا فجر هذا اليوم الأربعاء الموافق ١٤٣٨/١٠/١٨ لمحاولة تهريب قطعة يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر، وورق لف خاص بالحشيش، و190 حبة يشتبه أن تكون من الحبوب المخدرة، وجوال من نوع جالكسي جديد، وشاحن جوال جديد،وعدد 3 شرائح جوال إلى داخل السجن العام بمحافظة عنيزة عبر طائرة فانتوم صغيرة ،وعلى الفور تم إكتشافها من قبل أفراد الشرطة العسكرية بالسجن ، وتم إسقاطها بإطلاق النار عليها وضبطها ،وقد سلمت الطائرة رفق المضبوطات للجهة الأمنية المختصة لإستكمال إجراءات التحقيق ،كما بين الدكتور بن نحيت بأن هذه ليست المحاولة الأولى التي يتصدى لها رجال الشرطة العسكرية في السجون بإقتدار، حيث أنهم خضعوا لدورات تخصصية للتعامل مع أي حالة تهدف لإختراق نظام السجن، وقد تصدوا مؤخراً للعديد من محاولات التهريب، وقبضوا على مرتكبيها الذين يحالون بدورهم للجهات المختصة تمهيداً لمحاكمتهم.

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