 شرطة جدة تطيح بمواطنين اثنين ووافد أقروا بتكسير زجاج السيارات لسرقتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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شرطة جدة تطيح بمواطنين اثنين ووافد أقروا بتكسير زجاج السيارات لسرقتها

شرطة جدة تطيح بمواطنين اثنين ووافد أقروا بتكسير زجاج السيارات لسرقتها
المناطق_جدة

ألقت شرطة جدة القبض على مواطنين اثنين ووافد (عربي الجنسية) أقروا بتورطهم بتكسير زجاج السيارات المتوقفة لغرض السرقة.
وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي أنه ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحد (٩١١) عن قيام أشخاص بتكسير زجاج المركبات المتوقفة لغرض السرقة، مبيناً أن الدوريات السرية بدوريات الأمن بمحافظة جدة تمكنت من ضبط الجناة وهم، (مواطنان، ووافد من جنسيه عربية) وبسماع أقوالهم أقروا بارتكابهم بذلك.
وأشار العقيد القرشي إلى أنه جرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

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