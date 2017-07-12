نائب أمير منطقة مكة يعزي آل بهلول ويستقبل رئيس المحكمة العامة

نقل نائب أمير منطقة مكة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل لذوي الشهيد أبو بكر علي بهلول الذي استشهد أثناء تأديته لواجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي .

وعبر سموه في اتصال هاتفي بوالد الشهيد عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد البطل ، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء .

وكان جثمان الشهيد قد وصل إلى القنفذة اليوم وكان في استقباله عدد كبير من أهالي المحافظة وعلى رأسهم المحافظ فضا بن بين البقمي وعدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام ، والذين أدوا صلاة الميت على الشهيد بعد صلاة عصر اليوم الإربعاء وشاركوا أسرته في تشييعه و مواراته الثرى .

كما استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة ، رئيس المحكمة العامة بجدة الدكتور راشد الشهري .

واطلع الأمير عبدالله بن بندر على أعمال المحكمة العامة بجدة، والجهود المبذولة لإنهاء المعاملات وتطبيق الإجراءات ، إضافة لما يشهده العمل من تطور تقني يجري الاستعانة به للتسهيل على المراجعين وإنهاء إجراءاتهم.