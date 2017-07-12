شرطة الباحة القبض على اثيوبين مجهولي الهوية

أوضح نائب المتحدث الرسمي لشرطة الباحة العقيد بندر الغامدي بان

عمليات شرطة محافظة القرى تلقت بلاغ من مواطن مفاده مشاهده احد الوافدين من الجنسية الإثيوبية مجهول الهوية مصاب ومكتوف الأيدي بوادي نخال ، وفور تلقي البلاغ انتقلت الجهات المعنية للموقع وجرى إسعافه وبسماع اقواله افاد انه تعرض للضرب من قبل ثلاثة أشخاص من بني جلدته مجهولي الهوية وقاموا بربطه ولاذوا بالفرار لوجود خلاف سابق بينهم ، وبفضل من الله ثم بجهود رجال الأمن المخلصين وبمتابعة من مدير شرطة المنطقة اللواء على ال هادي ، تم القبض عليهم كما تم القبض على اربعة اخرين من الجنسيه الاثيوبية مجهولي الهوية .. ولا زالت اجراءات التحقيق مستمره .. والله الموفق