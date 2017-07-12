 سمو ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

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سمو ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي

سمو ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي
المناطق _ واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة مساء اليوم مع معالي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون .
وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تطويرها ، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما .
حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية و معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير .

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