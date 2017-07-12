 الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يوجه بإستمرار الحملات التوعوية لترشيد الإستهلاك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

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الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يوجه بإستمرار الحملات التوعوية لترشيد الإستهلاك

الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يوجه بإستمرار الحملات التوعوية لترشيد الإستهلاك
المناطق _ عبدالله السعيدي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة صباح اليوم  (الأربعاء)، رئيس القطاع الشرقي للتوزيع وخدمات المشتركين بشركة الكهرباء المهندس فؤاد بن محمد العبدالقادر، ومنسوبي القطاع.

واطلع يحفظه الله على خطط الشركة للتعامل مع موسم الصيف، وما تبذله فرق الشركة العاملة للتعامل مع بلاغات العملاء حول الأعطال، والخطط التي اتخذتها الشركة لضمان استمرار  تقديم الخدمة للعملاء في ظل الحمل العالي الذي تشهده شبكة الشركة، مشيداً سموه بجهود الشركة لرفع كفاءة شبكة التوزيع، وتقديم الخدمات للمشتركين بموثوقية عالية، مشدداً سموه على ضرورة استمرار حملات التوعية بترشيد الاستهلاك واستخدام وسائل العزل، وإرشادات السلامة في التعامل مع الكهرباء، متمنياً سموه لمنسوبي القطاع التوفيق في تنفيذ الخطط وتحقيق تطلعات المشتركين.

من جانبه عبر رئيس القطاع الشرقي للتوزيع وخدمات المشتركين المهندس فؤاد العبدالقادر عن شكره وتقديره باسمه وباسم العاملين في القطاع الشرقي لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على ما تفضل به سموه من دعمٍ وتحفيز لمنسوبي القطاع لتنفيذ الخطط التي رسمتها الشركة، والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمشتركين في القطاع، مؤكداً أن كلمات سموه هي دافعٌ لهم لبذل المزيد وتقديم خدمة كهربائية أفضل للمشتركين بمشيئة الله.

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