 شؤون المرأة بالرياض تنظم برنامجاً اجتماعياً لـ 27 يتيماً من دار الحضانة الاجتماعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

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شؤون المرأة بالرياض تنظم برنامجاً اجتماعياً لـ 27 يتيماً من دار الحضانة الاجتماعية

شؤون المرأة بالرياض تنظم برنامجاً اجتماعياً لـ 27 يتيماً من دار الحضانة الاجتماعية
المناطق _ الرياض

نظمت إدارة شؤون المرأة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وضمن مبادرتها الاجتماعية  “اسعدهم دوماً وليس يوماً” برنامجاً اجتماعياً استهدف 27 طفلاً وفتاة من أيتام دار الحضانة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض بحضور عدد من منسوبات الإدارة وموظفات الدار.

اشتمل البرنامج على مجموعة من الفعاليات المتنوعة مثل المسابقات الثقافية و الحركية وبعض المشاهد التمثيلية الهادفة والأناشيد بالإضافة الى الأركان الترفيهية والتفاعلية للأطفال “كركن العاب الصلصال وركن الرسم والتلوين  وركن قراءة القرآن وركن العناية الشخصية والمكياج وركن تزيين الكعك  ” وفي نهاية البرنامج شاهد الحضور عرضاً مرئياً لأبرز انشطة الدار ومشاركاتها الخارجية كما تعرفوا على خدماتها وفئاتها واقسامها الادارية والكادر الوظيفي العامل فيها .

وقد اوضحت مديرة ادارة شؤون المرأة بعمل منطقة الرياض مها المزيد في كلمةٍ لها بهذه المناسبة :ان هذا البرنامج يأتي في اطار الأنشطة التي تقدمها الإدارة بالاعتماد على مهارات موظفاتها وخبراتهن  لتعزيز قيم السعادة الوظيفية لديهن وغرس مباديء العمل الانساني في نفوسهن مشيرةً الى ان المبادرة حملت شعار”اسعدهم يوماً لا دوماً ” تعبيراً عن هدفها الذي تسعى اليه وهو ادخال البهجة والسعادة على نفوس الفئات المشمولة بالرعاية في كافة الفروع الايوائية التابعة للوزارة.

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