 سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع التركي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

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سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع التركي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع التركي
المناطق _واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من معالي وزير الدفاع بالجمهورية التركية فكري إيشيك .
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، وخاصة في الجوانب الدفاعية.

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