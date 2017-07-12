تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من معالي وزير الدفاع بالجمهورية التركية فكري إيشيك .
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، وخاصة في الجوانب الدفاعية.
سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع التركي
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من معالي وزير الدفاع بالجمهورية التركية فكري إيشيك .
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