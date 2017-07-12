الرئيس المصري يؤكد أمام وزراء الثقافة والإعلام موقف بلاده الرافض لدعم الإرهاب وتمويله

وجه عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، التحية والتقدير للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكافة الدول العربية على مواقفها الداعمة لمصر، مؤكداً أن مصر لن تنسى مواقف أشقائها الذين وقفوا بجوارها وقت الأزمات.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم أصحاب المعالي وزراء الثقافة والإعلام العرب المشاركين في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب الـ 48 بالجامعة العربية، بحضور رئيس وفد المملكة معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد.

وأفاد المتحدث الرئاسي السفير علاء يوسف في تصريح له اليوم بأن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع على الدور المهم الذي يقوم به الإعلام في تشكيل الوعي الحقيقي للشعوب العربية بما يواجه الدول العربية من تحديات وتهديدات، لاسيما في ضوء الظروف الإقليمية غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة، وانتشار خطر وآفة الإرهاب .

وبين أن الإرهاب تسبب في أضرار فادحة للأمة العربية خلال السنوات الماضية سواء على صعيد خسارة الأرواح التي لا تقدر بثمن، أو الدمار المادي والاقتصادي، موضحا أن مواجهته بحسم وقوة باتت واجبة على المستويات كافة ومن خلال استراتيجية شاملة تراعي جميع أبعاد هذه الظاهرة، وخاصة فيما يتعلق برسالة الإعلام في نشر المعلومات الصحيحة وبث قيم التسامح والتنوير.

وبين المتحدث أن الرئيس المصري أشار في هذا الإطار إلى الدور المحوري للإعلام العربي الحريص على قضايا الأمة في مواجهة الوعي الزائف الذي تعمل على تشكيله القوى والدول التي تقوم برعاية الإرهاب، مشددا على عدم تراجع مصر عن موقفها الرافض لدعم الإرهاب وتمويله، وأنه لا توجد حلول وسط فيما يتعلق بأرواح الأبرياء والحفاظ على مقدرات الشعوب.

وأبان أن الرئيس السيسي جدد تأكيده لوزراء الاعلام العرب على أن مصر تحرص كمبدأ ثابت في سياستها الخارجية على عدم التدخل في شؤون الدول وعلى عدم التآمر أو الإضرار بأحد وخاصة من دول جوارها، وأن سياستها مستقلة، وتقوم على مجموعة من القيم والمبادئ النبيلة في زمن طغت فيه حسابات المصالح الضيقة فوق الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية.

ولفت المتحدث الرئاسي المصري النظر إلى أن الرئيس رحب بمقترحات وزراء الإعلام العرب، منوهاً بأهمية الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي العربي وتشكيل لجنة وزارية مصغرة لتفعيل الاستراتيجية الإعلامية العربية الشاملة لمواجهة الإرهاب، بحيث يقوم الإعلام بنقل الصورة الحقيقية والكاملة للمواطن العربي بموضوعية ومسؤولية.

وأعرب عن استعداد بلاده للمساهمة الفاعلة في مختلف المبادرات التي تهدف لدرء المخاطر عن الدول العربية، مشيراً إلى ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين الدول العربية للتغلب على التحديات الراهنة.